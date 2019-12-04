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تفاصيل قصة حب أحمد جمال وفتاة يونانية في "قصاد عيوني" (صور)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:41 م
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أحمد جمال
أحمد جمال
أحمد رمضان متولي
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علاقة حب جديدة جمعت المطرب أحمد جمال بفتاة يونانية جميلة، وبريئة، وعفوية، وتبلغ من العمر 19 عاما، إلتقى بها عن طريق الصدفة، فى إحدى المقابلات ولكنه مع هذا الحب ليس مدركا لهذا الأمر، ويعيش حالة من الغموض والخيال.

 

صرح على عبد الفتاح المستشار الإعلامى لشركة "مزيكا" قائلا: فى إطار هذه الفكرة دارت أحداث الفيديو كليب الجديد للنجم أحمد جمال الذى يحمل عنوان أغنية "قصاد عيونى" وهى أغنية رومانسية وفى نفس الوقت الإيقاع به حركة.

 

والأغنية من بين أغنيات الألبوم الجديد الذى ستقوم بطرحه شركة "مزيكا" خلال الأسابيع القادمة.

 

 الفيديو كليب تم تصويره فى اليونان واستغرق يومين تحت إدارة المخرج اليونانى شريف فرنسيس.

 

 كليب "قصاد عيونى" طرحته شركة "مزيكا" اليوم على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية وعلى محطة راديو نجوم FM وهو من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام وماستر أمير محروس تم التسجيل بستديو الرسالة مهندس صوت أحمد جودة.

تفاصيل قصة حب أحمد جمال وفتاة يونانية في "قصاد عيوني" (صور)
تفاصيل قصة حب أحمد جمال وفتاة يونانية في "قصاد عيوني" (صور)
تفاصيل قصة حب أحمد جمال وفتاة يونانية في "قصاد عيوني" (صور)
تفاصيل قصة حب أحمد جمال وفتاة يونانية في "قصاد عيوني" (صور)
تفاصيل قصة حب أحمد جمال وفتاة يونانية في "قصاد عيوني" (صور)
تفاصيل قصة حب أحمد جمال وفتاة يونانية في "قصاد عيوني" (صور)
تفاصيل قصة حب أحمد جمال وفتاة يونانية في "قصاد عيوني" (صور)
تفاصيل قصة حب أحمد جمال وفتاة يونانية في "قصاد عيوني" (صور)
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