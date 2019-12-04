عاجل.. ارتفاع حالات الاختناق بسبب "الفنيك" بالدقهلية لـ63 طالبة

ارتفعت حالات الاختناق بالمدرسة الثانوية الفنية بنات بشربين، في محافظة الدقهلية، اليوم، إلى 63 طالبة، وأصيبوا جميعا بصعوبة في التنفس نتيجة استنشاق منظف (فنيك) داخل المدرسة.





وذكر الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه فور علمه بالواقعة انتقل إلى المستشفى، ويبذل الأطباء مجهود كبير للتعامل مع الحالات المصابة، مشيرا إلى أن سبب حالات الاختناق هو قيام عمال المدرسة بتطهير مكان قطة ميتة في مخزن المدرسة، وبدأت حالات الاختناق بعدد 6 حالات وازداد العدد بمرور الوقت إلى 63 حالة، وتم عمل الإسعافات الطبية للطالبات في مستشفى شربين المركزي.





وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة شربين، بإصابة طالبات في مدرسة الثانوية الفنية بنات، باختناق داخل المدرسة.



