"القومي للترجمة" ينعى المترجم الكبير صالح علماني

أنور مغيث: سوف يظل أسم صالح علماني حاضرًا بقوة ضمن من ساهموا فى إثراء ثقافتنا العربية المعاصرة

ينعي المركز القومي للترجمة برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث، المترجم الكبير صالح علماني والذى رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء .

وفي تصريح للأستاذ الدكتور انور مغيث مدير المركز القومي للترجمة :"فقدت الثقافة العربية مترجما كبيرًا هو الأستاذ صالح علماني والذى ترك الطب ليتفرغ للترجمة.وعلى مدار اكثر من ثلاثين عامًا نجح بفضل دأبه واخلاصه فى عمله وبفضل رقة أسلوبه وعذوبته ،أن يجعل أدب أمريكا اللاتينية أدبًا شعبيًا فى عالمنا العربي،وسوف يظل أسم صالح علماني خالدًا ضمن أبرز من ساهموا فى اثراء ثقافتنا العربية المعاصرة .

جدير بالذكر أن صالح علماني هو مترجم فلسطيني ولد بمدينة حمص من العام 1949، وتخصص في ترجمة الأدب الأسباني منذ أواخر السبيعينيات وعلى مدار أكثر 30 عامًا تعرف القارئ العربي على الأدب اللاتيني من خلال ترجماته لأعمال ماركيز ويوسا وسارماغو وغيرهم من أدباء امريكا اللاتينية ،حيث ترجم خلال مسيرته الحافلة، ما يزيد عن 100 عمل عن الاسبانية.

أشهر اعماله المترجمة كانت أعمال الأديب الشهير غابرييل غارسيا ماركيز الحائز على جائزة نوبل للاّداب ،نذكر منها :"الحب فى زمن الكوليرا"،"وقائع موت معلن"،"100 عام من العزلة" ،"ساعة الشؤم" و "ذاكرة غانياتي الحزينات".

حصل على عدد كبير من الجوائز ،نذكر منها جيراردو دي كريمونا الدولية للترجمة فى العام 2015 ،جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة و حصل على وسام الثقافة والعلوم والفنون للكتابة الابداعية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما كرمه المركز القومي للترجمة فى احتفالية يوم المترجم والتى نظمها المركز فى ديسمبر 2017.