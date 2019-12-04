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رائد ترك ومحمد عشوب يتعاقدان مع مدير تصوير إيطالي لـ"رحلة العائلة المقدسة"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:35 م
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رائد ترك يتعاقد مع مدير تصوير إيطالي
رائد ترك يتعاقد مع مدير تصوير إيطالي
الفجر الفني
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استقبل رجل الأعمال والمنتج السينمائى رائد ترك، مالك مؤسسة ترك لصناعة السينما، مدير التصوير العالمي الايطالي والحاصل علي ثلاث جوائز أوسكار VITTORIO STORARO والذى تم التعاقد الرسمي معه كمدير تصوير للفيلم العالمى "رحلة العائلة المقدسة"، والذى سيتم تصويره في مصر، وتم الاتفاق ايضا مع المخرج الجزائري العالمى رشيد بالحاج وبدئوا في وضع الخطوط العريضة للفيلم واختيار مواقع التصوير التى سوف يتم التصوير بها وترشيح بعض من النجوم العالمين لاختيار الأفضل فيهم بالقيام بدور ( يوسف النجار ) و( سالومي ) الذين رافقو ( العذراء مريم والطفل ) طوال فترة الرحلة التى استمرت حوالى ثلاث سنوات واحدى عشر شهر واختيار ايضآ نجم عالمى الذى يقوم بدور ( هيرودس ) ووضع بعض من اسماء نجوم الصف الاول والثانى من مصر  لمشاركتهم في هذا العمل العالمى لتحديد من سيقوم منهم بشخصيات اخرى داخل الفيلم وترشيح واختيار عدد من السينمائين كمساعدين للمجموعة العالمية من مساعدين تصوير وإخراج وشركات إضاءة كبرى والفيلم من انتاج شركة ترك برودكشن وشركة عشوب موفز وشركة سيدونيا الإيطالية.

 

واحتفل المنتج رائد ترك ورحب بمجموعة العمل الإيطالية وحضر المؤتمر والاحتفال الذى إقيم داخل أكاديمية ترك بالقاهرة السيد نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب الاستاذ مسعد فوده والمخرج عبد الحكيم التونسي وكيل نقابة المهن السينمائية  والمستشار القانوني للفيلم أ . د سمير صبرى المحامى، والمنتج الايطالي ماركو براندينى والمنتج الايطالي جوفانى استرارو والمنتج وخبير المكياج د . محمد عشوب وسيدة الاعمال ونائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة ترك د . نبيلة ترك والمخرج أشرف فايق والسيناريست معتز فتيحه  ومصممة الأزياء التى نفذت مسرحية الملك لير نفين رأفت والمنتجة نفين كامل و رجل الاعمال السعودى الشيخ نايف بن عبد العزيز بن سلطان بن طلال  ولفيف من رجال الاعمال والفنانين المصريين.

 

 وقام المنتج رائد ترك بتقديم درع الإبداع لمدير التصوير العالمى VITTORIO STORARO ورحب بتعاقده معه وبوجوده  في هذا العمل الهام عالميا.

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