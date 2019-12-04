"الإفتاء": التأمين التكافلي حلال شرعًا





ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "هل التأمين التكافلي حرام أم حلال؟".وعقب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن التأمين التكافلي حلال شرعًا".وحول هل يقضى الصيام والصوم عن المتوفي؟، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز قضاء الصوم عن المتوفي بينما لا تقضى الصلاة عنه وفقًا لجمهور الفقهاء.وردًا على سؤال: "هل يجوز دفن والدي في نفس المدفن الذي به عمي وزوجته وجدي؟"، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز دفن الرجال مع النساء، ويجوز دفن الأب مع شقيقه ووالده بعد نقل زوجة أخيه لعين أخرى عندما يتم فتح المقبرة.