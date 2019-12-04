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اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:33 م
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عروض كارفور
عروض كارفور
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عروض كارفور 
تواصل فروع كارفور طرح عروضها وخصوماتها في كافة فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتعقب هذه الهروض خصومات البلاك فرايدي التى استمرت من منتصف شهر نوفمبر حتى بداية شهر ديسمبر الجارى ومن المقرر أن تستمر هذه العروض حتى يوم 15 ديسمبر الجارى ونستعرض فيما يلي كتالوح عروض كارفور في مصر وجاءت على النحو التالي:

اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية


 عروض كارفور الجديدة حتى 15 ديسمبر 
 شملت عروض كارفور الجديدة حتى منتصف شهر ديسمبر الجارى الكثير من السلع الغذائية التى تحظى باهتمام الكثير من المستهلكين ومنها اللحم بالوزن والدواجن ساديا بالإضافة الى عروض البرجر والدواجن المجمدة من انواع كوكى والمراعي وحلوانى وغيرها ، فضلا عن عروض منتجات الألبان التى شملا الجبن الرومى والجبن الفيتا والجبن الشيدر بانواع مختلفة.

 وشملت العروض ايضا الكثير من المعلبات مثل التونة والكومبت والمشروم والذرة الحلوة وغيرها ووسائل التسلية والحلوى مثل الشيكولاته والبسكويت والحلوى المتنوعة، ليس ذلك وحسب وإنما شملت العروض المنظفات وادوات العناية الشخصية.


اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
اقوى عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 .. خصومات حصرية على الأجهزة الكهربائية
 عروض كارفور على الاجهزة الالكترونية
 أما عن الاجهزة الكهربائية فتضمنت عروض كارفور الجديدة خصومات كبيرة على تلفزيونات سامسونج وال جى وتورنيدو فضلا عن الهواتف المحمولة من انهواع انفينكس وسامسونج وشاومى وغيرها .

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