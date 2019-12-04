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ارتفاع مصابي نفوق قطة داخل مدرسة بالدقهلية إلي ٨٦ حالة اختناق

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:26 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن ارتفاع مصابي نفوق قطة داخل مدرسة الثانوية الفمية بشربين إلي ٨٦ حالة  اختناق.

وأوضح مكي أن الطالبات تم نقلهم مصابين بالاختناق وصعوبة التنفس، وكشف مصدر بتعليم الدقهلية عن أن سبب الاختناق جاء إثر الإسراف في استخدام الكلور والفنيك لتنظيف الأرضيات.

تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، إخطارا بالحادث، ونقلت الطالبات إلى المستشفى بسيارات الإسعاف.

بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين أنهن يعانين من صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق فنيك وكلور لتنظيف أرضيات المدرسة، وتحرر المحضر اللازم وجار عمل الإسعافات الأولية وجميع الحالات مستقرة.

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الكلمات المفتاحية

حالات اختناق الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة ارتفاع مصابي نفوق قطة اختناق

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