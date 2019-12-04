"الإفتاء": رسم البورترية حرام شرعًا في هذه الحالة





ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، جاء فيه: "هل من يشتكي لي عن إساءة شخص له يعتبر غيبة ولا يجوز أن استمع له؟".وعقب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن الغيبة هي ذكر الغير بما يكره بما فيه، ويكون الحديث ليس غيبة حال كان للاستشارة حول ما تفعل أو لرفع ظلم شخص عنه، بينما حال كان الخوض في سيرة الناس للفضفضة فيعتبر غيبة، وعلى المستمع أن يطيب خاطر المشتكي لتقصير الغيبة عليه ورفع الاثم عنه".وحول حكم رسم البورترية، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرسم ليس محرم في أصله، والرسول –صلى الله عليه وسلم- لم ينه عن الرسم، وإنما نهى عن التصوير بمعناه اللغوي وهو تصميم التماثيل الذي تعبد من دون الله، بينما الرسم حرام إذا احتوي عليه من عري وإثارة للغرائز، وحال خلى من ذلك فلا شيء فيه".