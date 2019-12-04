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رئيس جامعة القاهرة: لدينا مشكلة في الفضاء الإعلامي.. وعلينا بحث آليات مواجهتها

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:14 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن صناعة الرأي العام، والوعي وتوجيه، مسؤولية من مسؤوليات الإعلام، مضيفًا أن وسائل الإعلام المختلفة الآن توجه الرأي العام توجيه ضال وسلبي.

وأكد الدكتور الخشت، خلال كلمته، بمؤتمر "تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف"، الذى تنظمه كلية اعلام القاهرة بالتعاون مع لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى بالجامعات، أن الإعلام يحسم المعارك قبل أن تبدأ الحروب بتحطيم المعنويات، وأن الإعلام يمكنه صناعة مستقبل سياسي، موضحًا أن الديمقراطية الغربية صنعها الإعلام وهي ليست ديمقراطية حقيقية.

وقال الدكتور الخشت، أننا لدينا مشكلة فى الفضاء الاعلامى وعلينا البحث فى آليات الهيمنة على الخبر الالكترونى، والعمل على الحرب النفسية المضادة، وأن نبحث كيفية التعامل مع اللجان الإلكترونية، لافتًا إلى أن من يشكل الرأى العام حاليًا ليسوا الشرفاء وأهل الخبرة وانما اللجان الإلكترونية، قائلًا إن الإعلاميين يجب أن يصلوا إلى مرتبة الدعاة للتأثير في العقول.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على أهمية التنسيق بين الجامعة واللجنة والوزارة، على أنه لابد وأن يدرس طلاب الإعلام، القانون والفلسفة والسياسة والاقتصاد، حتى يكون لديهم أدوات ومحتوى قوي، ويتمكنوا من إدارة نقاشات حقيقية، مشيرًا إلى أن التحدى في صناعة جيل جديد مثقف ولديه أصول المهنة.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة القاهرة وكلية الإعلام بجامعة القاهرة معقل وأساس الإعلام فى مصر موضحًا أهمية العمل على تطوير الدراسات الإعلامية في مصر.

وتابع وزير التعليم العالي، أن تأثير مواقع التواصل الاجتماعى في وعي ووجدان المجتمع لم يقتصر على مصر فقط وانما أمر عالمى، مؤكدًا دعمه الكامل للجنة قطاع الإعلام فى سبيل تحقيق التطوير.
رئيس جامعة القاهرة: لدينا مشكلة في الفضاء الإعلامي.. وعلينا بحث آليات مواجهتها
رئيس جامعة القاهرة: لدينا مشكلة في الفضاء الإعلامي.. وعلينا بحث آليات مواجهتها
رئيس جامعة القاهرة: لدينا مشكلة في الفضاء الإعلامي.. وعلينا بحث آليات مواجهتها
رئيس جامعة القاهرة: لدينا مشكلة في الفضاء الإعلامي.. وعلينا بحث آليات مواجهتها
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