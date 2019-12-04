عاجل.. قناة TeN تفاجئ جمهورها بقرار رسمي صادم (صورة)
أصدرت إدارة قناة TeNTV، اليوم الأربعاء بيانا أعلنت فيه توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019.
وأضافت الإدارة في
بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
أنها تعتذر من كافة مشاهديها في مصر والعالم العربي، ومن متابعيها على وسائل التواصل
الاجتماعي على هذا القرار الاضطراري.
وأوضحت إدارة القناة
أن سبب إغلاقها يعود إلى أسباب تمويلية وإعلانية، لذلك اضطرت إدارة القرار باتخاذ ذلك
الصعب حرصًا منهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه موظفيها، ولكي تتلاشي أي صعوبات
مالية تواجه القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة. تأسست قناة "TeN "في عام 2017، واتسمت القناة بوجود مناخ إعلامي إيجابي،ساعدها
ذلك على تقديم وجهات نظر عديدة في مختلف القضايا التي تفيد المشاهد المصري والعربي
على حد سواء. وقررت إدارة القناة
استغلال هذه الفرصة لتؤكد على اعتزازها الكبير بجميع العاملين في القناة، الذين استطاعوا
إظهار كفاءة عالية في جميع المهام والمسئوليات، التي أسندت إليهم، ولحرصهم الشديد على
الالتزام بجميع حقوق الملكية الفكرية والأدبية، ولإظهارهم مستوى مهني متميز.
وأوضحت إدارة القناة
أن سبب إغلاقها يعود إلى أسباب تمويلية وإعلانية، لذلك اضطرت إدارة القرار باتخاذ ذلك
الصعب حرصًا منهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه موظفيها، ولكي تتلاشي أي صعوبات
مالية تواجه القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة.
تأسست قناة "TeN "في عام 2017، واتسمت القناة بوجود مناخ إعلامي إيجابي،ساعدها
ذلك على تقديم وجهات نظر عديدة في مختلف القضايا التي تفيد المشاهد المصري والعربي
على حد سواء.
وقررت إدارة القناة
استغلال هذه الفرصة لتؤكد على اعتزازها الكبير بجميع العاملين في القناة، الذين استطاعوا
إظهار كفاءة عالية في جميع المهام والمسئوليات، التي أسندت إليهم، ولحرصهم الشديد على
الالتزام بجميع حقوق الملكية الفكرية والأدبية، ولإظهارهم مستوى مهني متميز.