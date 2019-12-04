عاجل.. قناة TeN تفاجئ جمهورها بقرار رسمي صادم (صورة)

أصدرت إدارة قناة TeNTV، اليوم الأربعاء بيانا أعلنت فيه توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019.

وأضافت الإدارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها تعتذر من كافة مشاهديها في مصر والعالم العربي، ومن متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على هذا القرار الاضطراري.



