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"غير مرخصة".. حبس 13 متهما بحيازة أسلحة نارية في الجيزة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:13 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس 13 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة بالجيزة، فيما طلبت التحريات حول الواقعة

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين كان بحوزتهم 10 فرد خرطوش وطبنجات و7 طلقات مختلفة، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها.

وتمكنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، من ضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وأسفرت الحملة التي وجه بها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم 10 فرد خرطوش، و3 طبنجات، و7 طلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، ونفوا الاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
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