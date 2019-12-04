Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا فرنسيس: السحر ليس أمرًا مسيحيًّا.. والكثير من المسيحيين يذهبون لقراءة الكف

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:09 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
Advertisements
قال البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، أن رحلة الإنجيل تستمر في العالم بلا توقّف في كتاب أعمال الرسل وتعبر مدينة أفسس مظهرةً طابعها الخلاصي، وبفضل بولس الذي نال المعمودية باسم يسوع لحوالي اثني عشر رجلًا وعاشوا خبرة حلول الروح القدس الذي يَلِدُهم من جديد.

وأضاف "فرنسيس" في كلمته خلال لقاءه، اليوم الاربعاء، بالمؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، أن هناك العديد من المعجزات التي حصلت بين الرسل: كان المرضى يُشفون وكان الأشخاص يتحررون من الارواح الخبيثة (راجع أعمال ١٩، ١١ـ ١٢)، مؤكدًا أن هذه الأمور كانت تحصل لأنّ التلميذ يُشبه معلّمه، ويجعله حاضرًا إذ ينقل إلى الإخوة الحياة الجديدة التي نالها.

وأكد البابا إن قوّة الله التي فاضت في أفسس قد كشفت من يريد استعمال اسم الله لكي يطرد الارواح الشريرة بدون أن يكون له السلطة الروحية ليقوم بذلك (راجع أعمال ١٩، ١٣ـ ١٧)، وأظهرت ضعف الفنون السحرية التي تركها عدد كبير من الأشخاص الذين اختاروا المسيح. انقلاب حقيقي لمدينة كأفسس، كانت مركز مهمٌّ لممارسة السحر! وبالتالي يسلِّط القديس لوقا الضوء هكذا على التعارض بين الإيمان بيسوع المسيح والسحر.

واضاف قائلا: إذا اخترت المسيح لا يمكنك الإلتجاء إلى الساحر لأنَّ الإيمان هو استسلام واثق بين يدي إله يمكننا الوثوق به ويكشف لنا ذاته ليس من خلال ممارسات خفيّة وإنما من خلال الوحي والمحبة المجانية قد يقول لي أحدكم: "السحر هو أمر قديم، ومع الحضارة المسيحية هذه الامور لم تعد تحصل" لكن تنبّهوا.

سأسألكم: كم من الأشخاص بينكم يذهبون لقراءة أوراق التاروت، وكم منكم يذهبون لقراءة الكف لدى العرافات؟ نجد اليوم أيضًا في المدن الكبيرة مسيحيون يبحثون عن هذه الأمور سأسألكم: "كيف يمكن لهذا الأمر أن يحصل، إن كنت تؤمن بيسوع كيف تذهب إلى الساحر أو العرافة؟" ـ "نعم أنا أؤمن بيسوع المسيح ولكنني أذهب أيضًا إليهم في بعض الحالات".

واكد ان السحر ليس أمرًا مسيحيًّا، هذه الأمور لمعرفة المستقبل ومعرفة أمور اخرى ليست مسيحية، نعمة المسيح تحمل لك كلَّ شيء عليك فقط أن تصلّي وتوكل نفسك إلى الرب!.

Advertisements

أخبار تهمك

كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك في أول ظهور (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 5 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 19 ساعة

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يكسر ذراع زيدان

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة.. عودة ثنائي الأهلي من الإصابة استعدادا للهلال السوداني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:43 م

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

01:32 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

11:29 ص

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status