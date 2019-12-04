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"مطلعش راجل".. أمن الجيزة يداهم شركة "أبليكس للتخسيس" في الطالبية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:07 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة في مداهمة شركة ابليكس، وضبط 3675 عبوة تخسيس غير مصرح يتداولها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ووردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالقطاع مفادها تداول اعلان تجاري لمستحضر طبي للتخسيس (ابليكس) علي قنوات الفضائية وقيام عدد من الفنانين بالدعاية لذلك المنتج تحت شعار " لو راجل كل " ويشار بالإعلان وجود تصريح بوزارة الصحة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشركة المنتجة للمستحضر المنوه عنه شركة تايلاند فارما الكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية ملك "السيد.ح.إ"، وبالاستعلام من وزارة الصحة أفادت أن المنتج غير مدرج كعقار بشري أو مكمل غذائي، وبالاستعلام من المعهد القومي للأغذية، أفاد بأن المنتج غير معتمد.

ووجه مدير أمن الجيزة بمداهمة الشركة المشار إليها، وتم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي ومفتشي التموين استهدفت الشركة المشار إليها وأمكن ضبط "طارق م.ع"، 35 سنة، مدير الشركة، مقيم بالمعادي وبتفتيش الشركة ضبط بداخلها على 245 كرتونة بداخل كل منها 15 عبوة لمنتج ابليكس، وبلغ إجمالي المضبوطات 3675 عبوة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
"مطلعش راجل".. أمن الجيزة يداهم شركة "أبليكس للتخسيس" في الطالبية
"مطلعش راجل".. أمن الجيزة يداهم شركة "أبليكس للتخسيس" في الطالبية
"مطلعش راجل".. أمن الجيزة يداهم شركة "أبليكس للتخسيس" في الطالبية
"مطلعش راجل".. أمن الجيزة يداهم شركة "أبليكس للتخسيس" في الطالبية
"مطلعش راجل".. أمن الجيزة يداهم شركة "أبليكس للتخسيس" في الطالبية
"مطلعش راجل".. أمن الجيزة يداهم شركة "أبليكس للتخسيس" في الطالبية
"مطلعش راجل".. أمن الجيزة يداهم شركة "أبليكس للتخسيس" في الطالبية
"مطلعش راجل".. أمن الجيزة يداهم شركة "أبليكس للتخسيس" في الطالبية
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