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kora live.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشرkooora goal

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:04 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر
الفجر الرياضي
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يحل فريق توتنهام ضيفًا على مانشستر يونايتد اليوم على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة مباريات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام فى التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
 
وستشهد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام عودة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب "أولد ترافورد"، لكن هذه المرة مدربًا لنادي توتنهام، بعدما سبق وأن تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018.

 

ومنذ تولي مورينيو تدريب توتنهام، حقق توتنهام الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، حيث حقق انتصارين في الدوري والثالث في دوري ابطال اوروبا.

 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 20 نقطة.
معرفة موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : حفيظ دراجي
الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية
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