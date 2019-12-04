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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر اليوم 4-12-2019 في الدوري الانجليزي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:59 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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معرفة موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : حفيظ دراجي
الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية
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