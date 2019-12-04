محافظ قنا الجديد في حواره لـ"الفجر": التواجد الميداني أساس العمل ونعمل على سد عجز المعلمين.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

- وضع آليات محددة لسد عجز المعلمين في بعض التخصصات بالمدارس

- المواطن شريك أساسي في كل ما يتم بالمحافظة

- مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ضعيفة ويجب تفعيل دورها

- نشجع أبناء المحافظة على الاستثمار ونقدم لهم كافة التسهيلات

- التواجد الميداني والاستماع للمواطن أساس العمل



أكد اللواء أركان حرب أشرف الداودي، محافظ قنا الجديد، على أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية واضحة تمامًا، حيث سيتم العمل على المحافظة على العديد من الملفات من بينها الصحة والتعليم والصرف الصحي والاستثمار.

وأشار محافظ قنا، في حوار خاص لـ"الفجر"، إلى أن تحقيق المصلحة الفضلى للمحافظة والدولة، والسعي نحو تلبية مطالب المواطن القنائي والتعرف على تحديات المحافظة على أرض الواقع والعمل على حلها بما يخدم مصلحة الوطن.. وإليكم نص الحوار:



أكد اللواء أركان حرب أشرف الداودي، محافظ قنا الجديد، على أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية واضحة تمامًا، حيث سيتم العمل على المحافظة على العديد من الملفات من بينها الصحة والتعليم والصرف الصحي والاستثمار.

في البداية.. حدثني عن أسس عملك كمحافظًا لقنا؟



بلا شك أن أساس العمل بالنسبة لي هو التواجد بالميدان، والاستماع للمواطن، خاصة وأن أشراك المواطن في حل المشكلات وإبداء مقترحات لكيفية حل تلك المشكلات، فهدفي ان يكون المواطن شريك أول في كل ما يتم بداخل المحافظة.

ما أبرز الملفات التي ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة؟



هناك عدد من الملفات الرئيسية التي سيتم العمل عليها حيث ملفات التعليم والصحة والنظافة ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتقنين اراضي الدولة فضلًا عن المتابعة الميدانية لمختلف الأوضاع في المحافظة.



ما هي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكم؟



التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لها، وبذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وهذا يعد تأكيدًا لثقة الرئيس السيسي، في المحافظين الجدد.





كيف تري العمل في محافظة مثل قنا؟



المواطنون في قنا لديهم طموحات كبيرة، ولقد تم تحقيق بعضها طوال الفترة الماضية، وسيتم العمل على تنميتها ومتابعة تلك الانجازات، إلا أن مؤسسات المجتمع المدني مشاركتها ضعية جدا في المحافظة، وسيتم العمل على تنمية تلك المؤسسات لتفعيلها على أرض الواقع بما يخدم المجتمع المحلي ويعود بالنفع على المحافظة.



ما هي خطة المحافظة لعرض فرص الاستثمار على المستثمرين خلال الفترة المقبلة؟



رجال الأعمال سيتم مشاركتهم في الاستثمار بالبلد، فأنني اشجع أبناء بلدنا ليأتوا للاستثمار في قنا، أنا لا أخالف القانون ولكن سأبحث على أي حل لجذب الاستثمار، فأي قرار أو عمل سيرفع من شأني 100% ويحط من قدر المحافظة واحد في المئة لن افعله، وأي قرار هيفيد المواطن سينفذ على الفور.



بالنسبة للمنظومة الصحية في قنا تحتاج إلى نظرة كبيرة.. ما رأيك؟



بالتأكيد تعد الصحة من أبرز الملفات التي سأعمل عليها، ولقد قمت في أول يوم من تقلد منصب محافظ قنا، بافتتاح مستشفى مرزوق عبدالوهاب المرزوق للاستقبال والطوارئ، والتي تمثل إضافة متميزة للمنظومة الطبية بالمحافظة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين للحد من معاناتهم وألآمهم، مما يؤكد الاهتمام الذي توليه الدولة خلال الفترة الأخيرة لصحة المواطنين.





للجهاز التنفيذي دور مهم في تحقيق المصلحة العامة للمحافظة.. كيف يتم ذلك؟



بالفعل الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات المحافظة ولقد أكدت في اجتماعي معهم على ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.



هل هناك تدابير احترازية تم اتخاذها تزامنًا مع دخول فصل الشتاء للتصدي لأخطار السيول؟



بلا شك تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات تفيد حدوث سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.



كما نسقت محافظة قنا مع وزارة الري مؤخرا بإنشاء عدد من البحيرات الصناعية لتخزين مياه السيول حيث تم الانتهاء من إنشاء البحيرة الصناعية بقرية حجازة بمدينة قوص، وتم الانتهاء من تنفيذ بحيرة العقب الصناعية وجارى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالبحيرة الصناعية بقرية الهيشة بنجع حمادي، ومن المقرر إنشاء بحيرتين صناعيتين خلال العام المقبل الأولى بقرية العمرة بمركز أبوتشت والثانية بقرية البطحة بمركز نجع حمادي.



