Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. مرتضى: فيس بوك هو السبب الحقيقي لرحيل ميتشو (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:47 م
Advertisements
ميتشو
ميتشو
الفجر الرياضي
Advertisements

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سبب رحيل ميتشو عن تدريب الفريق خلال الفيديو الذي ظهر فيه باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق عقب توليه المهمة بشكل رسمي.

 

وأكد رئيس الزمالك في فيديو نشره على اليوتيوب أن إنجازات كارتيرون تتحدث عن نفسها بدليل أنه فاز بدوري أبطال إفريقيا ووصل مع الأهلي إلى المباراة النهائية وخسرها لعدم وجود لاعبين مميزين.

 

وأضاف مرتضى: "عندما تم عرض كارتيرون علينا لم نفكر لحظة وتعاقدنا معه ولم ندرس أسماء أخرى مثلما قيل عن مفاوضاتنا مع فينجادا.. لمسة كارتيرون مع الأهلي كانت واضحة وللعلم الأهلي فاز على الشرقية في الكأس بسبب إرهاق لاعبي المنافس وليس لإمكانيات الفريق ولاعبيه".

 

وتأتي تصريحات مرتضى منصور رغم أنه كان قد وصف المدرب بالفاشل عندما كان مدربًا للأهلي.


وتابع: "من يقول إن لاعبي الزمالك يكرهون أمير مرتضى منصور أقول لهم سلملي على أمك يا أبوراسين.. أمير ضابط شرطة محترم إنما انت ولا حاجة".

 

وواصل مرتضى: "ميتشو رحل بسبب لاعبي الزمالك فلم أرغب في رحيله وإنما ما كتبه اللاعبون على فيس بوك بعد الخسارة من مازيمبي هو سبب إقالته فلا يجوز أن يتحكم اللاعبون في المدربين والإدارة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك طارق حامد الزمالك اخبار الرياضة

أخبار تهمك

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ 39 دقيقة

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة.. عودة ثنائي الأهلي من الإصابة استعدادا للهلال السوداني

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يكسر ذراع زيدان

منذ ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 19 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. خالد الغندور يعلن بديل ميتشو بعد رحيله

عاجل.. الزمالك يختار بين 3 مدربين لخلافة ميتشو

عاجل.. مدرب الأهلي السابق مديراً فنياً للزمالك خلفاً لميتشو

أول تعليق من نجم الأهلي على تولي كارتيرون تدريب الزمالك

خاص.. تعرف على كواليس الساعات الأخيرة لميتشو في الزمالك

حالة حب في أول ظهور بين كارتيرون ومرتضى منصور (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

01:43 م

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

01:32 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status