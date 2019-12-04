Advertisements
Advertisements
Advertisements

on sport مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:52 م
Advertisements
on sport مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بدون تقطيع
on sport مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بدون تقطيع
الفجر الرياضي
Advertisements

on sport مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف
 
يدخل فريق الزمالك، تحدى جديد فى مشواره المحلى عندما يواجه نظيره الشرقية، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة، بعدما أسفرت القرعة عن وقوع الفريقين سويًا فى مستهل مشوار الأبيض بالبطولة التى يحمل لقبها من الموسم الماضى، عقب فوزه فى المباراة النهائية على بيراميدز بثلثة أهداف دون رد.

on sport مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف
 
يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة فنية جديدة للفرنسى باتريس كارتيرون،  الذى جاء  خلفا للصربى ميتشو، حيث ستكون المباراة هى بداية عمله الرسمى مع الأبيض بعد 24 ساعة فقط من توليه منصبه مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز ومدرب الحراس عمرو عبد السلام ،  ولن يكون أمام لاعبى الزمالك أى بدائل عن تقديم مباراة جيدة لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، تُرضى جماهير الأبيض الغاضبة مما حدث داخل القلعة البيضاء فى الساعات الأخيرة، وذلك عقب هزيمة الفارس الأبيض من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ليتذيل الفريق المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط.

on sport مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف
 
مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية فى كأس مصر اليوم الأربعاء ، كما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الشرقية لرد الاعتبار، خاصة أن أخر مباراة جمعت الفريقين شهدت هزيمة الأبيض بهدف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى موسم 2016 - 2017، والتى أقيمت يوم 5 أبريل 2017، لاسيما أن الأبيض يسعى لتوجيه رسالة قوية لمنافسيه فى مستهل مشواره بالبطولة المحلية بأنه سينافس على الكأس الذى يحمل لقبله من الموسم الماضى، ومن المقرر، أن يعود حازم إمام، لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام الشرقية، فيما سيواجه الفريق أزمة فى خط دفاعه بعد تأكد غياب محمود علاء، مدافع الفريق عن المباراة، للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام إنبى، فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، كما سيغيب محمود حمدى الونش، للإصابة التى تعرض لها أمام مازيمبى الكونغولى؛ لذا من المتوقع أن يتكون التشكيل الأساسى للزمالك أمام الشرقية من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبدالله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

on sport مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك ضد الشرقية مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف
 
مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية فى كأس مصر اليوم الأربعاء ، فى المقابل، يدخل فريق الشرقية، بقيادة مصطفى فاروق مزيكا، مباراة الزمالك بطموحات كبيرة، ساعيا لاستغلال الغيابات فى دفاعات الأبيض وتحقيق المفاجأة فى مستهل بطولة كأس مصر، وتكرار فوزه على الأبيض مرة أخرى، خاصة بعدما أكد المدير الفنى للشرقية أن الأوضاع التى تشهدها القلعة البيضاء فى الفترة الحالية تصب فى صالح فريقه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لاعبي المباشرة الزمالك والشرقية الزمالك الشرقية on sportمشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بدون تقطيع on sport مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بدون تقطيع

أخبار تهمك

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ 37 دقيقة

بشرى سارة.. عودة ثنائي الأهلي من الإصابة استعدادا للهلال السوداني

منذ أقل من ساعتين

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 19 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

ريال مدريد يكسر ذراع زيدان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم في دوري أبطال افريقيا.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر الزمالك لايف Zamalek

يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yalla star يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك bein SPORT NOW

مشاهد مباراة الزمالك ضد مازيمبي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجان

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك قناة مفتوحة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

01:32 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

01:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status