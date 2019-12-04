«يلا شوت» kora liveمشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا مباشر KORA LIVE كورة رابط ماتش تشيلسي جودة متعددة

تذهب الجماهير بأعداد غفيرة إلى ملعب ستامفوردبريدج لمتابعة فريقهم تشيلسي الذي يلاقي نظيره أستون فيلا في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء "توقيت القاهرة"، وذلك ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.









وتتعقد مهام تشيلسي جولة بعد جولة خاصة مع آخر هزيمتين أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف، ثم جاءت الخسارة الثانية على التوالي من وست هام يونايتد على ملعب ستامفوردبريدج لتدق ناقوس الخطر لدى جماهير البلوز التي لم تعتد منذ بداية الموسم على هذا النسق تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد الذي حل بديلا للإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس الحالي.





ورغم التعثر في الواجهتين السابقتين إلا أن البلوز يأتون في المركز الرابع برصيد 26 نقطة وبإمكانهم العودة للمركز الثالث في حال حققوا الفوز اليوم على أستون وتعثر مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث حاليا برصيد 29 نقطة.





التشكيلة المتوقعة لتشيلسي أمام أستون فيلا:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.





في خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - كورت زوما - فيكايو توموري - إيميرسون.





في خط الوسط: نجولو كانتي – جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش.





في خط الهجوم: ويليان - تامي أبراهام - كريستيان بوليسيتش.





أما نجوم أستون فيلا فقد أبدعوا على عكس تشيلسي في المواجهتين الأخيريتين أمام نيوكاسل يونايتد والفوز بثنائية بيضاء، أما الثانية فقد جاءت في الأسبوع الماضي بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد، وجاءت النقاط الأربعة لترفع من رصيد زملاء الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.









التشكيل المتوقع لأستون فيلا أمام تشيلسي:

في حراسة المرمى: توم هيتون





في خط الدفاع: فريدريك جيلبيرت - بيورن إنجليس - تايرون مينجس - نيل تايلور





في خط الوسط: دوجلاس لويز - جون ماكجين - جاك جريليش





في خط الهجوم: جوتا - ويسلي - محمود حسن تريزيجيه





موعد مباراة أستون فيلا وتشيلسي في الدوري الإنجليزي