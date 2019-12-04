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عاجل.. نجم الزمالك في في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:48 م
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طارق حامد
طارق حامد
علي نبوي
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا داخل القارة.

وشهدت القائمة المكونة من ٥ لاعبين تواجد طارق حامد لاعب وسط الزمالك، والذي نجح في قيادة الفريق الأبيض للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" النسخة الماضية.

وضمت القائمة النهائية كلًا :-

أنيس بدري "الترجي التونسي" - لابا كودجا "العين الإماراتي" - طه ياسين الخنيسي "الترجي التونسي" - طارق حامد "الزمالك" - يوسف بيلايلي "أهلي جدة السعودي".
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الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك طارق حامد الزمالك افضل لاعب في افريقيا

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