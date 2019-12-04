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عاجل.. نجم الزمالك في في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:48 م
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علي نبوي
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا داخل القارة.
وشهدت القائمة المكونة من ٥ لاعبين تواجد طارق حامد لاعب وسط الزمالك، والذي نجح في قيادة الفريق الأبيض للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" النسخة الماضية.
وضمت القائمة النهائية كلًا :-
أنيس بدري "الترجي التونسي" - لابا كودجا "العين الإماراتي" - طه ياسين الخنيسي "الترجي التونسي" - طارق حامد "الزمالك" - يوسف بيلايلي "أهلي جدة السعودي".
وشهدت القائمة المكونة من ٥ لاعبين تواجد طارق حامد لاعب وسط الزمالك، والذي نجح في قيادة الفريق الأبيض للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" النسخة الماضية.
وضمت القائمة النهائية كلًا :-
أنيس بدري "الترجي التونسي" - لابا كودجا "العين الإماراتي" - طه ياسين الخنيسي "الترجي التونسي" - طارق حامد "الزمالك" - يوسف بيلايلي "أهلي جدة السعودي".
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