Advertisements
Advertisements
Advertisements

رؤساء حكومة سابقون بلبنان عن ما يقوم به الرئيس: بدعة دستورية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:44 م
Advertisements
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات
Advertisements

وصف رؤساء حكومة سابقون في لبنان، أن ما يقوم به رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، لجهة تسمية رئيس حكومة محتمل، وإجراء مشاورات بين الأفرقاء السياسيين على تسميته قبل الدعوة رسمياً للاستشارات النيابية، بدعة دستورية.

 

وفي بيان، اعتبر كل من الرؤساء السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، أن ما يجري من مشاورات بهدف تسمية رئيس حكومة قبل دعوة رئيس الجمهورية رسمياً للاستشارات النيابية، يعد خرقا خطيرا لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا. "

 

وأعربوا في البيان عن صدمتهم من ما أسموه "الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة، وهو ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل كما أعلنه الوزير باسيل بذاته.

 

وأكدوا أن تجاهل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوما، يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية.

 

واعتبروا أن ما يجري "اعتداء غير مسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة، ويشكل جريمة خطيرة في حق وحدة الشعب اللبناني وفي حق أحكام الدستور"، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان رئيس الجمهورية اللبنانية تسمية رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس اللبناني احتجاجات

أخبار تهمك

بشرى سارة.. عودة ثنائي الأهلي من الإصابة استعدادا للهلال السوداني

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يكسر ذراع زيدان

منذ ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 17 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ 40 دقيقة

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

منذ ساعة و 18 دقيقة

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الخارجية اللبنانية: متمسكون ببقاء الحريري.. ونعمل على حل أزمة "تشكيل الحكومة"

عون يصر على إجراء مشاورات برلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد

البرلمان اللبناني يصر على تسمية "الحريري" لرئاسة الحكومة المقبلة

"السنيورة": على جميع الأطراف في لبنان تقدير حساسية المرحلة الحالية

لبنان: تظاهرة أمام القصر الجمهوري تدعو عون للإسراع في الدعوة للاستشارات النيابية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

01:43 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

01:32 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status