بعد حجبها لرؤية البحر.. إعادة توزيع البلوكات على كورنيش الإسكندرية بحي الجمرك

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم إعادة توزيع البلوكات على كورنيش الإسكندرية بحي الجمرك بعد حجبها لرؤية البحر.



وأوضح "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لما أثير حول خطورة الانبعاث الحراري وارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد في نصف الكرة الشمالي، والذي سينتج عنه ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات، وبعض المدن الساحلية ومن بينها الإسكندرية مهددة بالغرق، كان لا بد من تنفيذ مشروعات حماية لبعض المناطق في الإسكندرية ومن بينها منطقة حي الجمرك، حيث تم تنفيذ بعض أعمال الحماية لسور الكورنيش الأثري الذي يبلغ عمره أكثر من 130 عام.



وتابع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن إجراءات الحماية تمثلت في إنزال الحجارة في البحر بزوايا معينة بحيث لا يحدث تدمير للسور الأثري خلال نوات الشتاء، منوهًا إلى أن هذه البلوكات تسببت في استياء بعد السكندريين لحجبها للبحر، منوهًا إلى أنه تواصل مع الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، وتم إعادة توزيع البلوكات استجابة لطلب المواطنين، لحين سقوطها بأكملها في المياه، منوهًا إلى أن هذه الأعمال سيتم الانتهاء منها خلال يونيو 2020، وتشمل منطقة المنشية بالكامل التي تأثرت بنوات الشتاء الماضي.

