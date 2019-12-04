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كل حاجة وعكسها.. مرتضى منصور يتغنى بإنجازات كارتيرون (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:32 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإنجازات باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق عقب توليه المهمة بشكل رسمي.

 

وأوضح رئيس الزمالك في فيديو نشره على اليوتيوب أن إنجازات كارتيرون تتحدث عن نفسها بدليل أنه فاز بدوري أبطال إفريقيا ووصل مع الأهلي إلى المباراة النهائية وخسرها لعدم وجود لاعبين مميزين.

 

وأضاف مرتضى: "عندما تم عرض كارتيرون علينا لم نفكر لحظة وتعاقدنا معه ولم ندرس أسماء أخرى مثلما قيل عن مفاوضاتنا مع فينجادا.. لمسة كارتيرون مع الأهلي كانت واضحة وللعلم الأهلي فاز على الشرقية في الكأس بسبب إرهاق لاعبي المنافس وليس لإمكانيات الفريق ولاعبيه".

 

وتأتي تصريحات مرتضى منصور رغم أنه كان قد وصف المدرب بالفاشل عندما كان مدربًا للأهلي.


وتابع: "من يقول إن لاعبي الزمالك يكرهون أمير مرتضى منصور أقول لهم سلملي على أمك يا أبوراسين.. أمير ضابط شرطة محترم إنما انت ولا حاجة".

 

وواصل مرتضى: "ميتشو رحل بسبب لاعبي الزمالك فلم أرغب في رحيله وإنما ما كتبه اللاعبون على فيس بوك بعد الخسارة من مازيمبي هو سبب إقالته فلا يجوز أن يتحكم اللاعبون في المدربين والإدارة.

 

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نادي الزمالك مرتضى منصور كارتيرون باتريس كارتيرون الزمالك

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