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هيرفي رينارد يتوعد قطر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:23 م
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كارتيرون
كارتيرون
علي نبوي
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أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية على أهمية وصعوبة مباراة الغد أمام قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي في نسخته الـ٢٤.

وأضاف رينارد في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"قادرون على الظهور بشكل جيد، ونحن جئنا إلى هنا من أجل لعب كرة القدم والاستمتاع بها والتي يعد أهم عوامل الحضور الجماهيري".


وتابع :"ذاكرنا منافسنا في مباراة الغد غدًا وتعرف جيدًا نقاط القوة والضعف فيه، وسنسعى لاستغلال هذه النقاط والتي سأشرحها وأضحها للاعبين".


وواصل :"المباراة ستكون صعبة لأن منتخب قطر يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، والذين تابعتهم والمنتخب السعودي جاهز لخوض اللقاء بشكل جيد في نصف النهائي".

وأتم حديثه :"نسعى لتحقيق أهدافنا في مباراة الغد من خلال الظهور بشكل جيد ونتطلع للتأهل للمباراة النهائية".
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الكلمات المفتاحية

هيرفي رينارد كاس الخليج قطر المنتخب السعودي السعودية

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