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score live| الان مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر دون انقطاع وجودة متعددة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:35 م
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مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر
مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر
الفجر الرياضي
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ليفربول ضد إيفرتون
الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة الديربي التي تجمع بين ناديا ليفربول وايفرتون في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز، والبداية مع ليفربول الذي يسعى لمواصلة إنتصاراته المتتالية من أجل تأمين صدارة الدوري الانجليزي، فيما يتطلع ايفرتون لإستعادة نغمة الانتصارات لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

score live الان مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر دون انقطاع وجودة متعددة في الدوري الإنجليزي
 
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 40 نقطة، متفوقاً بفارق 8 نقاط على ليستر سيتى أقرب منافسيه، بينما يحتل ايفرتون المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.

 
score live الان مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر دون انقطاع وجودة متعددة في الدوري الإنجليزي


ليفربول ضد إيفرتون
ونجح ليفربول فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم، بعدما حقق الفوز فى 13 مباراة بمسابقة الدورى الانجليزى هذا الموسم فيما تعادل فى مباراة وحيدة مع مانشستر يونايتد ويعد الفريق الوحيد الذى لم يتذوق مرارة الهزيمة فى البطولة.

 
score live الان مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر دون انقطاع وجودة متعددة في الدوري الإنجليزي


ليفربول ضد إيفرتون
ويعيش ليفربول أبهى فتراته في السنوات الأخيرة مع المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث كان الفريق قريباً من التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي، ولكنه خسر اللقب بصعوبة أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، بينما فاز "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

score live الان مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر دون انقطاع وجودة متعددة في الدوري الإنجليزي
 
ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الحارس البرازيلي أليسون بسبب الايقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في الجولة الماضية أمام برايتون، بجانب الثنائي جويل ماتيب وفابينيو بسبب الاصابة.
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