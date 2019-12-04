القبض على صاحب مصنع لاستيلائه على أموال مواطني الإسكندرية





نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط أحد الأشخاص بعد ورود بلاغ باستيلائه على مبالغ مالية من مواطنين بهدف توظيفها فى الحاصلات الزراعية.البداية عندنا تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من (مدير شركة للاستيراد والتصدير و2 آخرين - مقيمين بالإسكندرية)، بقيام أحد الأشخاص (صاحب مصنع مواد غذائية - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية - سبق اتهامه فى قضية " شيك") بالنصب والاحتيال على الشاكين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2،400،000 - اثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه) بزعم استثمارها لهم فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية للخارج، من خلال شركة وهمية، وإيهامهم بملكيته لتلك الشركة "خلافًا للحقيقة".وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.