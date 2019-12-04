نصائح للحفاظ على صحة أطفالك في فصل الشتاء

وإليكِ بعض النصائح في الشتاء للحفاظ على صحة أطفالك



_ غسل اليدين باستمرار والاهتمام بنظافة الطفل

_ تهوية المنزل يوميًا من أجل الحصول علي هواء نقي

_ التقليل من التدخين داخل المنزل

_تجنب استخدام الدفايات والمكيفات الهوائية ومحاولة فتح في كل غرفة نافذة لتغير الهواء بشكل مستمر

_ غسل لعب الأطفال يوميًا بعد الانتهاء من اللعب

_ اعطاء الطفل المياه باستمرار

_ الحرص علي اعطاء الطفل الفواكه والخضروات الطازجة مثل البرتقال والليمون والكيوي والفراولة والنعناع

_ الاهتمام بنظافة الادوات الشخصية مثل الفرشة

_ الاهتمام بالنظافة الشخصية للطفل عند تحميم الطفل وأن يكون المكان دفئ قبل تحميمه

_ تناول المشروبات الساخنة باستمرار لتجنب احتقان الزور

_ تناول قدر كافي من العسل بالليمون يوميًا حتي يتجنب الاصابة بنزلات البرد

_ تجنب الأطفال في نزلات البرد لأنها معدية بشكل سريع

_ تجنب استخدام الأطباق والمعالق أثناء نزلات البرد وغسلها جيدًا

_ شرب المياه بعد تحميم الطفل أو وقت النزول

_ عدم ارتداء الجوراب ليلًا لأنها تسبب خطورة للطفل



يتعرض عدد كبير من الأطفال لنزلات البرد أو العدوي الفيروسية بسبب فصل الشتاء وتتبع الأمهات مجموعة من النصائح، لمنع برودة الطقس، وتلجأ الأمهات لتدفئة الطفل حتي لا يتعرض لنزلات برد في فصل التشاء.