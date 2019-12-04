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وزير القوى العاملة يلتقي المدير العام لمنظمة العمل الدولية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:31 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بغاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك علي هامش الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ 14 لمنظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في ابيدجان عاصمة كوت ديفوار- المشارك فيه 54 دولة إفريقية وممثلي المنظمات الدولية والحكومية والأهلية- لبحث التعاون الفنى الذى تقدمة المنظمة لمصر لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفنى والمادى فى مجالات العمل والعمال.

شدد "رايدر" علي أن المنظمة ملتزمة بالتعاون مع مصر من أجل التوافق مع شروط وظروف العمل، مشيدا بالجهود التى قامت بها بإدخال بعد التعديلات التشريعية على قانون التنظيمات النقابية، مؤكدا عمق العلاقة بين المنظمة والدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، والوزارات الأخرى ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلي أن هذه الشراكة تعتز بها المنظمة .

ومن جانبه قال "سعفان": إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أن تكون هناك مصداقية وشفافية، وأن يكون ذلك بالدعم الكامل من المنظمة للدولة المصرية حتى نصل معا إلى ما نربوا إليه من تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

ونوه سعفان إلي مشروع برنامج الدعم الفني المقدم من المنظمة للحكومة والشركاء الاجتماعيين، لتعزيز قدرات كافة الأطراف المعنية للتعامل مع تحديات سوق العمل، وذلك علي ضوء بعثة المنظمة التي زارت مصر مؤخرا .

وكان رايدر قد القي كلمة في الاجتماع الإقليمي قال فيها: إن هذا الاجتماعي ينهي مئوية تأسيس المنظمة، و60 عاما في أفريقيا ومصر، مشيرا إلي أن هذه السنة عززت التزام أطرافها الثلاث والنظر بثقة حول مستقبل العمل والسكان في القارة، مؤكدا أن أفريقيا قارة ديناميكية ويتاح لها مجالات ليست موجودة في قارة أخرى، وأن معدل التنمية 3% في العالم ، وفي أفريقيا 4%، منوها ضرورة توفير ملايين من فرص العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للجميع.

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