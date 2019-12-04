Advertisements
Advertisements
Advertisements

شرم الشيخ تستضيف اجتماعات وزراء المالية الأفارقة "F15" لمناقشة الإصلاحات الموازنية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

تستضيف مدينة شرم الشيخ، بعد غد، فى إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر "F15" الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة آخر تطورات الإصلاح المالي والموازني للاتحاد الأفريقي، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد، والتنبؤ بإيراداته، وتقليل الاعتماد المفرط على الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقلال المالي الذاتي له.

كانت قد بدأت، أمس، الاجتماعات التحضيرية على مستوي الخبراء، وتختتم أعمالها اليوم بمدينة شرم الشيخ، بحيث ترفع نتائج مناقشاتها، إلى اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15»؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها بما يُسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة. 

أكد محمد معيط وزير المالية، حرصه على المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف لجنة وزراء المالية الخمسة عشر "F15" التي كان قد تقرر إنشاؤها في اجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بتفويض واسع للرقابة على إعداد الموازنة السنوية للاتحاد الأفريقي وصندوق الاحتياطي.

أضاف أن استضافة اجتماعات لجنة "F15" بشرم الشيخ، تأتي في إطار حرص وزارة المالية على المشاركة الفعالة في تطوير آليات الشفافية والمساءلة وتعزيز مبادئ الإدارة المالية الرشيدة بمنظومة عمل مفوضية الاتحاد الأفريقي والأجهزة التابعة له، خاصة في هذا العام الذي ترأس خلاله مصر الاتحاد الأفريقي.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن لجنة "F15" تضم وزراء مالية ١٥ دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي هي: مصر، والجزائر، والمغرب، وأثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتشاد، والكونغو، والكاميرون، وغانا، وكوديفوار، ونيجريا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا.

أوضح البيان، أن هذه اللجنة نجحت منذ تأسيسها، فى تغيير هيكلية وأسلوب إعداد الموازنة بحيث يتم وضع سقف لا يتم تجاوزه لمشروع الموازنة، يطبق علي كل قطاعات المفوضية وغيرها من الأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقي، والسيطرة علي النمو المتزايد في الموازنة، والمشاركة في صياغة الورقة الإطارية لمشروع الموازنة بداية من عام ٢٠١٩؛ لتتضمن مبادئ حاكمة محددة تصلح للاسترشاد بها خلال الأعوام المقبلة، حيث تشمل الإجراءات التي يتعين علي الاتحاد اتخاذها لترشيد النفقات، ومواجهة التحديات الخاصة بتمويل الموازنة وتنمية الإيرادات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شرم الشيخ اخبار الاقتصاد في مصر اليوم اخبار الاقتصاد اليوم في مصر اخبار الاقتصاد الان اخبار اقتصاد مصر اليوم

أخبار تهمك

محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

منذ ساعة و 18 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

منذ 40 دقيقة

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 11 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

بشرى سارة.. عودة ثنائي الأهلي من الإصابة استعدادا للهلال السوداني

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يكسر ذراع زيدان

منذ ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ نصف ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يتوجه إلى نواكشوط للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية

اختتام أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي باعتماد قرارات مهمة بشأن الإصلاح المؤسسي والمالي

"مدبولي": نتفق مع الهيكل الجديد المقترح للوظائف القيادية بمفوضية الاتحاد الأفريقي

مصر تستضيف اجتماعات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بمدينة شرم الشيخ

مصر تستضيف اجتماعات اللجنة الوزارية للاتحاد الأفريقي المعنية بالنقل

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات التحضيرية لوزراء المالية الأفارقة F15 غدًا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

01:43 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

رئيس الزمالك يهاجم الأهلي على شرف كارتيرون (فيديو)

01:32 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status