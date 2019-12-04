اسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 4-12-2019 في الأسواق المحلية بمصر

اسعار مواد البناء اليوم

تواصل اسعار مواد البناء اليوم في مصر على استقرارها في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019، وكانت شركة حديد المراكبي أعلنت عن رفع أسعار منتجاتها بنحو 200 جنيه للطن وبذلك تكون أعقبت حديد عز في رفع اسعار منتجاتها وجاءت الأسعار في الأسواق المحلية على النحو التالي:

اسعار الاسمنت اليوم الأربعاء 4-12-2019

استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلى اليوم الاحد 1-12-2019 سجل سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن، بينما سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، فيما سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا

سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن

سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، وسجل سعر طن أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن

سجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن، كما سجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن، فيما سجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن، كما سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن.