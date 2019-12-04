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اسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 4-12-2019 في الأسواق المحلية بمصر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:00 م
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اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم
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اسعار مواد البناء اليوم 

تواصل اسعار مواد البناء اليوم في مصر على استقرارها في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019، وكانت شركة حديد المراكبي أعلنت عن رفع أسعار منتجاتها بنحو 200 جنيه للطن وبذلك تكون أعقبت حديد عز في رفع اسعار منتجاتها وجاءت الأسعار في الأسواق المحلية على النحو التالي:

اسعار الاسمنت اليوم الأربعاء 4-12-2019
 استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلى اليوم الاحد 1-12-2019 سجل سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن، بينما سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، فيما سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا
 سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن
 سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، وسجل سعر طن أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن
 سجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن، كما سجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن، فيما سجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن، كما سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن.
 
اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم

اسعار الحديد اليوم في مصر 
 سجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن، وسجل حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن، كما سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، وسجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن، بينما سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن، وسجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، و سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن، كما سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، وسجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن، بينما سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن.


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