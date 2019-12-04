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ميرفت التلاوي وزينب بشير تشاركان في دعم المرأة العربية بالأردن

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:21 م
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ميرفت التلاوي
ميرفت التلاوي
الفجر الفني
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شاركت السفيرة ميرفت التلاوي الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة، والمهندسة زينب بشير عضو جمعية موناكو، في الدورة الرابعة من مؤتمر "نساء علي خطوط المواجهة" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أقيمت فعالياته في العاصمة الأردنية عمان تحت رعاية رئيس الحكومة د. عمر الرزاز وافتتحته وزيرة دولة الأداء المؤسسي دكتورة ياسرة غوشة وناقش المؤتمر العديد من القضايا التي تخص المرأة منها الزواج المبكر والقوانين التي تحد من حرية النساء وخرجت توصيات من كل الحاضرات بضرورة دعم المرأة اللبنانية في مطالبتها بحقوقها من خلال مشاركتها في المظاهرات الأخيرة، وتحفيز المرأة علي تخطي الحواجز وعرقلة تقدمها.

 

المؤتمر شاركت فيها شخصيات نسائية من مختلف دول العالم ونظمته جمعية مي شدياق .

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