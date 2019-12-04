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مازن الغرباوي: كنت من الطلاب المحظوظين الذين تعلموا يد جلال الشرقاوى

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:16 م
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مازن الغرباوي وجلال الشرقاوي
مازن الغرباوي وجلال الشرقاوي
عبدالحافظ حمدي
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تحدث المخرج الشاب مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي عن سعادته بتقديمه شهادته عن قامة وقيمة كبيرة كالفنان جلال الشرقاوى، مؤكدا أنه مهما تحدث عنه لن يستطيع أن يوفيه حقه.

وأضاف "الغرباوى" قائلا: "كنت من الطلاب المحظوظين الذين نالوا شرف التعلم على يد جلال الشرقاوى، بجانب عملى تحت يده في "مسرح الفن"، فتعلمت منه كيفية العمل تحت ضغط بنفس الكفاءة التى يتطلبها سوق العمل، كما تعلمت منه الالتزام وإتقان العمل، أيضا كنت أكثر زملائي حظا عندما شاركت معه في مسرحية "تاجر البندقية" التى كانت أول إنتاج لـ "فرقة شباب مسرح الفن"، كما منحنى دور البطولة في مسرحية "دنيا أراجوزات" التى مرت بعدة منحنيات ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير وما بعدها".

جاء هذا خلال ندوة تكريم المخرج د. جلال الشرقاوي حامل اسم الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، تلك الندوة التى حملت اسم "أستاذ في عيون الأجيال" التى قدمها الندوة أستاذ الدراما والنقد محمد رفعت، وأدارها د. مدحت الكاشف وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وحاور على المنصة فيها الفنانة د. سميرة محسن أستاذ التمثيل بالمعهد العالى للفنون المسرحية والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.
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