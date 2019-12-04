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قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يسخرون من ترامب في قمة "الناتو"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:16 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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يبدو أن كبار قادة العالم في قمة الناتو في لندن يضحكون على حساب الرئيس ترامب في شريط فيديو ظهر مساء الثلاثاء.

وفي مقطع فيديو تم مشاهدة رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع آخرين، بما في ذلك الأميرة آن، وهم يتحدثون في حفل استقبال في قصر باكنجهام مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم.

وقدم ترامب مؤتمرًا مرتجلًا وبحث في التحقيق المستمر في الاقالة وكذلك التبادل الناري الذي مع ماكرون بشأن فرنسا بعدم استرجاع أي مقاتلين من داعش.

وقال ترودو، لقد تأخر لأنه أقام مؤتمرًا صحفيًا مدته 40 دقيقة من القمة.

ظهر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث افترض الكثيرون أن زعماء العالم كانوا يتحدثون عن ترامب.

وكتب المعلق السياسي ايان بريمر، هذا يحدث في كل قمة لحلف شمال الاطلسي مع ترامب، في مجموعة السبع، ومجموعة العشرين، حلفاء الولايات المتحدة يسخرون من الرئيس الأمريكي من وراء ظهره.

وفي وقت سابق،تجادل كل من ماكرون وترامب على مقاتلي داعش.

فعندما سُئل ماكرون عن مقاتلي داعش من أوروبا المحتجزين في سوريا، أجاب "يمكنني أن أعطيهم لك، يمكنك أن تأخذ كل ما تريد".

ولكن بعد إجابة ماكرون، حث ترامب على أن يكون جادًا ودعا إلى حملة أوسع ضد داعش بشكل عام.

وقال ترامب مازحًا "هذا هو السبب وراء كونه سياسيا عظيما، لأنه واحد من أعظم الإجابات التي لم أسمع عنها من قبل".

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الكلمات المفتاحية

جوستين ترودو ترامب بوريس جونسون الناتو إيمانويل ماكرون

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