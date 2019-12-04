Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يكسر ذراع زيدان

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:12 م
Advertisements
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
Advertisements

يصر زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن إدارة ريال مدريد مترددة بشأن التعاقد مع بوجبا لارتفاع راتبه وهو ما يجعل زيدان في ورطة شديدة لرفض مطالبه بخلاف الوعود التي حصل عليها عند العودة.

 

وأشارت إلى أن ريال مدريد ليس على استعداد لدفع 120 مليون يورو لضم بول بوجبا , أو دفع راتب يصل الى 16 مليون يورو سنوياً بدعوى أنه لا يستحق ذلك.

 

وأضافت أن إدارة النادي الملكي لا تريد بول بوجبا حتى لا تعيق تطور فيدي فالفيردي , كما أن هناك خيارات أخرى في السوق مثال فان دي بيك أو كريستيان إيركسن من توتنهام الإنجليزي.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد زيدان ريال مدريد بوجبا اخبار الرياضة

أخبار تهمك

قنوات مفتوحة تنقل مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.. مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانا Salah

منذ 42 دقيقة

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يطمئن على إصابة "معلول"

منذ أقل من ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة.. عودة ثنائي الأهلي من الإصابة استعدادا للهلال السوداني

منذ ساعة و 10 دقيقة

محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

منذ نصف ساعة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 16 ساعة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 18 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 10 ساعات

كيف يعالج رينيه فايلر أخطاء الأهلي أمام بني سويف

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عودة زيدان لتدريب ريال مدريد.. كاريكاتير

زيدان يكسر قلب ريال مدريد حبا في سيرجيو راموس

أخيرا.. "زيدان" يكسر رئيس ريال مدريد

جاريث بيل يلوي ذراع ريال مدريد

زيدان يرد على مورينيو: أنا قوي لا أنحني برأسي

زيدان يتحدى ويعلن موعد رحيله عن ريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

09:34 ص

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status