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جلال الشرقاوي خلال بمهرجان الإسكندرية المسرحي: ندوته الفن التزام

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:03 م
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بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي
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أكد الفنان جلال الشرقاوى أثناء كلمته التى ألقاها في ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة إلى أنه تعلم الالتزام والنظام، وكان هذا أساس عمله في الفن طوال حياته، كما انتهز الفرصة لقول ملاحظتين عما حدث أثناء حفل افتتاح المهرجان، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يتخلى عن دور المعلم، فأكد قائلا: "سمعت كثيرا مقولة "الفن قوى الناعمة" وهذا صحيح فالفن توأم للأمن ويستطيعان معا للقضاء على الإرهاب، ولكننى اعترض على وصف الفن بكلمة "الناعمة" لأن بها نوعا من وبقترح أن نسميه بـ "القوى الخلاقة" وأتمنى أن نستخدمه خلال السنوات المقبلة".


وأضاف "الشرقاوى" أن ملاحظته الثانية كانت على الفيلم القصير الذى عرض أثناء الحفل الافتتاحي حينما تحدث الفنان محمد صبحي والناقد د. حسن عطية عن الموهبة، قائلا: "أنا أرى أن كلمة "الموهبة" غامضة وبلاغية، ولكن المصطلح الحقيقي لابد أن يكون القوة الداخلية للممثل، الذى إذا لم يتم تنميتها ستموت".


قدم الندوة أستاذ الدراما والنقد محمد رفعت، وأدارها د. مدحت الكاشف، ويحاوره على المنصة الفنانة د. سميرة محسن والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.


الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.

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