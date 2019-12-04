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على سفينة قادمة من اليونان.. ميناء الإسكندرية يستقبل 733 سائحا من جنسيات مختلفة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:57 م
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بوابة الفجر
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استقبلت صباح اليوم الأربعاء هيئة ميناء الإسكندرية السفينة السياحية المالطية celestyel crystal القادمة من اليونان وعلي متنها 733 سائح من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى الطاقم المكون من 401 فرد، وقد تقدم الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية يرافقه قيادات الميناء والمحافظة وهيئة تنشيط السياحة لاستقبال السفينة السياحية.

وقال الربان طارق شاهين في تصريح صحفي إن المختصين بالميناء تواجدوا بمحطة الركاب من صباح أمس لنظافة وتجميل محطة الركاب، ومراجعة جميع مرافق المحطة والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين.
ووجه شاهين المختصين بالميناء للتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في الميناء لرفع درجة الإستعداد والجاهزية لاستقبال السفينة والسياح والظهور بالمظهر اللائق.

وفي شهر نوفمبر الماضي، اسقبلت محافظة الإسكندرية وفدا يونانيًا مكونا من ١٠٠ فرد برئاسة "كريكيديس اليفثيريوس" عمدة ثاسوس اليونانية، ومجموعة من كبار الشخصيات اليونانية التي تزور محافظة الإسكندرية في ضوء التأكيد علي عمق الروابط التي تجمع البلدين اليوناني والسكندري، ولتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين.

وفي شهر أكتوبر الماضي، استقبلت محافظة الإسكندرية أول رحلة بحرية لباخرة من اليونان بعد توقف دام لمدة 10 سنوات، تحمل على متنها 500 سائح أجنبي، منهم 100 فرد، وذلك عقب اتفاقية التوأمة بين مدينتي الإسكندرية وبافوس،، احتفالا بمبادرة العودة للجذور "نوستوس"، وتأتي الاتفاقية ضمن التعاون والترابط بين مصر وقبرص تفعيلا لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره نيكوس اناستسياديس، رئيس جمهورية قبرص.
على سفينة قادمة من اليونان.. ميناء الإسكندرية يستقبل 733 سائحا من جنسيات مختلفة
على سفينة قادمة من اليونان.. ميناء الإسكندرية يستقبل 733 سائحا من جنسيات مختلفة
على سفينة قادمة من اليونان.. ميناء الإسكندرية يستقبل 733 سائحا من جنسيات مختلفة
على سفينة قادمة من اليونان.. ميناء الإسكندرية يستقبل 733 سائحا من جنسيات مختلفة
على سفينة قادمة من اليونان.. ميناء الإسكندرية يستقبل 733 سائحا من جنسيات مختلفة
على سفينة قادمة من اليونان.. ميناء الإسكندرية يستقبل 733 سائحا من جنسيات مختلفة
على سفينة قادمة من اليونان.. ميناء الإسكندرية يستقبل 733 سائحا من جنسيات مختلفة
على سفينة قادمة من اليونان.. ميناء الإسكندرية يستقبل 733 سائحا من جنسيات مختلفة
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