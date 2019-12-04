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أصالة تشيد بنوال الكويتية: صباح الفن والرقي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:54 م
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أصالة
أصالة
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة أصالة نصري، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" بأغنيته اليوم التي ستستمع إليها وهي اغنيه "عناد فيك" للمطربه "نوال الكويتيه".


ونشرت الفنانة أصاله الأغنية وكتبت: "‏صباح الفنّ والإتقان والجمال والرقيّ ... نوال الكويتيّه الحسّاسه المُبدعه جنّنتنا بهالألبوم ، واليوم مزاجي هالأغنيه."


ويذكر أن أغنية عناد فيك من ألبوم المطربة نوال الكويتيه الجديد الذي يحمل عنوان" حنين" والذي يضم 10 أغنيات وهي "الرايه البيضاء" و"عمري قصير" و"أحبك بس"و"علي فرقاك"و "ماتشوف غلا" و"مكانك مبين" و"منت قاصد" و"أبو الشباب" و"علي الأقل" و"السهر" و"بكره خير "و"عناد فيك"


وأغنيه "عناد فيك" من كلمات خالد العوض وألحان ناصر الصالح.

كلمات الأغنية

عناد فيك الليلة والله لاصحيك
من عز نومك وأحلف اني أحبك
دامك تقول القلب ما عاد يغليك
أجل تحمل والله يعين قلبك

وشلون ما أحبك وأنا ميتٍ فيك
من وين جبت اني مقصر في حبك
من كثر ما قلبي يودك وشاريك
لا اذنبت انا أدعي ربي أشيل ذنبك
أنت الهوى واتنفسك كيف أخليك
الدنيا دنيا بس اذا كنت جنبك
كل نبضه في قلبي تدق وتناديك
وتشك في حبي ولا تخاف ربك.

ياللي حياتي كلها ملك أياديك
عهدٍ علي الليلة لازم أعذبك
وكل ما غفت عينك بحاول أصحيك
وأحلف لك انك تاج راسي.


وعلي سياق أخر يشار أن الفنانه أصاله أحيت حفلاً غنائيا ضخمًا منذ أيام في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، ولكن حصل شئ لم يكن متوقع أثناء الحفل، وهو تأثرها وبكاءها علي اغنيتها "ذاك الغبي" الأمر الذي فسرة البعض ان الاغنيه كانت موجهه لزوجها طارق العريان.


يذكر أن اخر ألبومات أصاله ألبومها " فى قربك" وضم الألبوم " 10 أغانى، هم:"في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

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