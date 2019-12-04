عاجل.. الإذاعة البريطانية: عودة الرحلات من إدنبره وجلاسكو إلى شرم الشيخ 2020

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، عودة الرحلات من إدنبره وجلاسكو إلى شرم الشيخ العام المقبل 2020، بعد أن وضعت شركة السفر "توى" مطارات تلك المدن فى برنامج العطلة الشتوية لعام 2020.





حيث من المقرر أن تبدأ الرحلات الأسبوعية من إدنبره من 2 نوفمبر، ومن جلاسكو 4 نوفمبر، وفقا لما أعلنت عنه شركة "توى"، بعد أن تم إعادة تقديم العطلات إلى شرم الشيخ من مطارات المملكة المتحدة العام المقبل، بما فى ذلك جاتويك ومانشستر وبرمنجهام.





يأتى هذا الإعلان بعد أن رفعت حكومة المملكة المتحدة، حظرا على الرحلات إلى المنتجع المصرى فُرض فى عام 2015.



