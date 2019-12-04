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موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:49 م
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الاهلي
الاهلي
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موعد مباراة الاهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يواجه النادي الأهلي غريمه الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل، على ستاد "السلام"، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020/2019.

موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا
ستُقام مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 6 ديسمبر 2019، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا
وستُذاع مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المُشفرة beIN SPORTS HD 1.

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال السوداني مباراته أمام الاهلي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - رمضان صبحي - محمد مجدي قفشة - جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال السوداني مباراته أمام الاهلي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جمال سالم.

خط الدفاع: أطهر الطاهر - السمؤال ميرغني - عبد اللطيف بوي - فارس عبد الله.

خط الوسط: أبوعاقلة عبد الله - نصر الدين الشغيل -  محمد دراج -  سليم محمد.

خط الهجوم: محمد موسى الضي - وليد الشعلة.

ويتصدر الهلال السوداني ترتيب المجموعة الثنية برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على بلاتينوم ستار بهدفين لهدف في الجولة الأولى بالخرطوم، ويأتي النجم الساحلي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضًا، وبلاتينيوم في المركز الثالث والاهلي في المركز الأخير.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب رادس بالعاصمة التونسية، وفاز أمس على بني سويف 3-1 في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.
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