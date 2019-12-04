خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 45.3 مليار دولار بنهاية نوفمبر، له عدد من الدلالات والمؤشرات، مشيرًا إلى أن الاسباب الأساسية لارتفاع الاحتياطي النقدي تتمثل في استقرار التفقدات الدولارية لمصر خلال آخر عامين.



وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن السياحة المصرية عادت لما كانت عليه قبل عام 2010، ووصلت إيرادات السياحة خلال عام 2018 لـ 12 مليار دولار، مع زيادة الصادرات لـ 30 مليار دولار، فضلًا عن تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت لـ 28 مليار دولار، مع عائدات قناة السويس، مع زيادة الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة.



وتابع الخبير الاقتصادي، أن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر 45 مليار دولار تاريخي وهو الأكبر في تاريخ مصر، حيث كان 3 مليار دولار عام 1990، ووصل لـ 18 مليار دولار عام 1998، وبلغ 21 مليار دولار عام 2005، ثم وصل لأعلى قيمة له في عام 2010 لـ 38 مليار دولار، وعقب أحداث الثورة تراجع بقوة ثم عاد ليرتفع مرة أخرى خلال السنوات القليلة الماضية.

