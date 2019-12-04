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بعد 8 وقائع.. النيابة تأمر بالتحري عن عصابة المساكن في المرج

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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تباشر نيابة المرج الجزئية، التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن " بأسلوب التسلق "، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول المتهمين وإرسال تقرير به.

وتعود البداية حسبما جاءت في الأوراق الرسمية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، مفادها أن كل من "إسلام. م. ع" 26 سنة عاطل، و"عمرو. ع. م"، 23 سنة، عاطل، وسابق اتهامهما في 10 قضايا سرقة، يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقة مسكن، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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