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مسلحون يغتالون رئيس وكالة الإغاثة اليابانية في شرق أفغانستان

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:50 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرح مسؤولون إن مسلحين قتلوا ستة أشخاص من بينهم رئيس وكالة إغاثة يابانية، اليوم الأربعاء، في هجوم على عربتهم في جلال اباد بشرق أفغانستان.

ويأتي الكمين بعد أسبوع من هجوم بالقنابل اليدوية على مركبة تابعة للأمم المتحدة في كابول مما زاد المخاوف من أن يقوموا بعمل إنساني وسط واحد من أطول الصراعات في العالم.

وكان تيتسو ناكامورا، رئيس الخدمات الطبية اليابانية للسلام، قد شارك في إعادة بناء الري الأفغاني والزراعة وحصل مؤخرًا على الجنسية الأفغانية الفخرية لعقود من العمل الإنساني في شرق البلاد.

وقال سهراب قادري عضو مجلس الحكم في مقاطعة نانجرهار لرويترز، أن المسلحين فروا من المكان وبدأت الشرطة عملية بحث لاعتقالهم مضيفا أنه يعتقد أن ناكامورا استهدف بسبب عمله.

وأضاف، قام الدكتور ناكامورا بعمل رائع في إعادة إعمار أفغانستان، خاصة في مجال الري والزراعة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان الأفغانية، أن الجماعة المسلحة لم تكن متورطة في إطلاق النار.

وصرح صديق صادق، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غاني، أن الحكومة الأفغانية تدين بشدة الهجوم الشنيع والجبان على أكبر صديق للأفغان، الدكتور "ناكامورا".

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الكلمات المفتاحية

وكالة الاغاثة اليابانية تفجير افغانستان انفجارات

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