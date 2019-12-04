بدء التشغيل التجريبي لمستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية (صور)





وذلك ضمن الزيارة المبدئية للتعريف بمتطلبات التسجيل وتقييم الوضع الحالي ومراجعة الوثائق المطلوبة ومساعدة فريق العمل لوضع الخطة التصحيحية للوصول إلى التوافق مع متطلبات التسجيل.



ومن المقرر افتتاح مستشفى العجمي المركزي العام خلال الأيام القادمة، بعد تطويرها ونقل تبعيتها لأمانة المجالس المتخصصة بوزارة الصحة، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية مميزة في مختلف التخصصات لخدمة آلاف المواطنين في مناطق غرب الإسكندرية، وذلك ضمن حزمة من المشروعات القومية لرفع كفاءة المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات مصر.



وبلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 350 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلي 400 مليون جنيه، بإجمالي قيمة 750 مليون جنيه، وتقام منشآت المستشفى على مساحة 8500 متر، وتبلغ سعة المستشفى المبدئية 125 سريرا، بينها 94 سريرا للإقامة بالإضافة إلى 21 سريرا للرعاية المركزة، ويضم قسم الاستقبال والطوارئ 2 سرير إنعاش، و6 أسرة للملاحظة، و7 للفرز، وسرير للعزل، بالإضافة إلى غرفة عمليات صغرى للحالات العاجلة.





ويوفر المستشفى 18 حضّانة للأطفال بينها 8 حضانات لحديثي الولادة، فضلا عن 42 جهازا للغسيل الكلوي، ويقدم المستشفى خدماته للمرضى في تخصصات طبية متنوعة منها قسم للاستقبال والطوارئ الذي يحتوي على غرفة عمليات طوارئ للعمليات الجراحية الصغرى، وقسم الحوادث، وقسم الغسيل الكلوي، وقسم الجراحة سواء العامة أو التخصصية، فضلًا عن غرف الرعاية "العناية العامة، وعناية القلب"، وقسم المخ والأعصاب.



كما تتضمن أقسام المستشفى 4 غرف عمليات كبرى مجهزة، تشمل 6 أسرة للإفاقة، بالإضافة إلى غرفة عمليات مخصصة لعمليات قسطرة القلب وتركيب الدعامات وعمليات القلب المفتوح، فضلا عن التخصصات الجراحية الدقيقة، ويحتوي المستشفى على 4 معامل توفر كافة أنواع التحاليل، منها تحاليل الطفيليات، الباثولوجيا الإكلينيكية، والميكروبيولوجي، والباثولوجي، ويمتلك المستشفى 18 عيادة خارجية في جميع التخصصات، فضلا عن عدة أقسام للأشعة تشمل الرنين المغناطيسي، الأشعة السينية والمقطعية، الأشعة بالصبغة، والسونار.





ووفقا لخطة الدولة يوفر المستشفى أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون تحملهم أي أعباء مالية إضافية، وتصنف الخدمات الطبية من المستوى الثالث من الرعاية الصحية، ما سيوفر على المريض مشقة الانتقال من محافظة إلى أخرى بحثا عن جراحة متقدمة أو تدخل علاجي غير متوفر بمحافظته.

بدأ التشغيل التجريبي لمستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية، والعمل بقسم الحضانات للمستشفى باستقبال 6 حالات حتى الآن من خلال غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية، وذلك تحت رعاية الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، كما استقبل المستشفي حالات القسم الداخلي، باستقبال 7 حالات أمراض باطنة و2 حالة جراحة، وتم بدء تسجيل الحالات طبقا للخطة الوزارية لتطبيق برنامج ADT.وزار الدكتور خالد عمران، والدكتور سيد العقدة، أعضاء مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مستشفى العجمي النموذجي، بحضور كل من الدكتورة ميرفت السيد مدير المستشفى، والفريق الإدارى بالمستشفى من المدير الطبي ومدير الجودة بالمستشفى ورئيسة تمريض المستشفى وفرق الجودة ومكافحة العدوى والسلامة ورئيسات تمريض المستشفى، وبحضور فريق المستشفيات النموذجية بوزارة الصحة وفريق مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.