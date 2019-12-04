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ضبط 1003 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:43 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1003) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1،250) طن "مفروم لحوم – دهون حيوانية سجق" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

وردت معلومات للإدارة بتداول مستلزمات طبية مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية بالأسواق، حيث أمكن استهداف وضبط (مسئول شركة - مالك شركة "لتجارة المستحضرات الطبية غير مرخصين") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازتهما (105800) عبوة مستلزمات طبية "إبرة حقن وحشو أسنان " مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق مدون عليها إحدى العلامات التجارية دون تفويض من الشركة المالكة للعلامة التجارية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط قائد سيارة أثناء سيره بدائرة قسم شرطة العطارين (بمحافظة الإسكندرية) والُمحملة بكمية قدرها (1،506) طن سلع غذائية "زيت طعام" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية (سابقة الإستخدام وتحتوى على شوائب وأتربة).

ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته عدد (10800) عبوة "بسكويت – كيك" منتج نهائي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، (2،500) طن مستلزمات إنتاج "دقيق – زيوت نباتية – كاكاو خام – لبن بودرة") غير مطابقة للمواصفات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. 

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة البساتين (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى ببيعه في السوق السوداء، واستيلائه على (148934)جنيه بدون وجه حق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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