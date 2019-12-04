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"الوزيري": اكتشافات وافتتاحات وزارة الآثار "جننت" العالم أجمع

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تقرير صحيفة "الإندبندنت" الذي أكد أن مصر تتصدر قائمة أفضل الوجهات السياحية في العالم، جاء نتيجة الحركة التي قامت بها وزارة الآثار خلال الـ 3 سنوات الاخيرة من افتتاحات واكتشافات وأعمال ترميم جننت العالم اجمع.

وأضاف "الوزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن وزير الآثار يعلم جيدة كيف يوظف الآثار لخدمة السياحة، باعتبار أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أننا خلال الآوانه الأخيرة بدأنا في تقديم خدمات للسياح عن طريق القطاع الخاص، منوهًا إلى أن هناك متحف جديد في الغردقة لأول مرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيتم افتتاحه نهاية الشهر الجاري، مع افتتاح أعمال تطوير قصر البارون قريبًا، وافتتاح المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وشدد على أن متحف طنطا الذي كان متوقف منذ عشرات السنوات تم افتتاحه باعتباره منارة توعوية ثقافية لأهالي طنطا، مع افتتاح متحف سوهاج، وسيتم افتتاح متحف كفر الشيخ خلال بضعة أشهر، منوهًا إلى أن ما قامت به وزارة الآثار كان له مردود إيجابي في زيادة أعداد السائحين لمصر.

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