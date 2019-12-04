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"حل الضفائر".. مسرحية بجامعة القاهرة لمناهضة العنف ضد المرأة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
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تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عرضًا لمسرحية "حل الضفائر" على مسرح كلية التجارة، في إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ودعم من المجلس الثقافي البريطاني، وذلك غدًا الخميس 5 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً، بحضور عميد كلية التجارة وأعضاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ولفيف من الأساتذة والطلاب.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أميرة تاوضروس مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، إن أحداث المسرحية تدور حول شخصية نور التي تبلغ من العمر 9 سنوات، حيث تقرأ كتابا بعنوان "حل" ليتحول هذا الكتابة في شخص حي يأخذها في رحلة تكتشف من خلالها تجارب وتحديات المجتمع التي تواجهها المرأة، وذلك في قالب كوميدي شائق.

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