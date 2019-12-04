«now»LIVE kora مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول جودة متعددة اليوم ON SPORT

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الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:31 م
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مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباشر
مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباشر
الفجر الرياضي
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يستضيف فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح جاره ايفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، المقرر إقامته فى العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ليفربول ضد إيفرتون
الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة الديربي التي تجمع بين ناديا ليفربول وايفرتون في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز، والبداية مع ليفربول الذي يسعى لمواصلة إنتصاراته المتتالية من أجل تأمين صدارة الدوري الانجليزي، فيما يتطلع ايفرتون لإستعادة نغمة الانتصارات لتحسين موقفه في جدول الترتيب.


مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر 4-12-2019 بالدوري الانجليزي
 
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 40 نقطة، متفوقاً بفارق 8 نقاط على ليستر سيتى أقرب منافسيه، بينما يحتل ايفرتون المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.

ليفربول ضد إيفرتون
ونجح ليفربول فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم، بعدما حقق الفوز فى 13 مباراة بمسابقة الدورى الانجليزى هذا الموسم فيما تعادل فى مباراة وحيدة مع مانشستر يونايتد ويعد الفريق الوحيد الذى لم يتذوق مرارة الهزيمة فى البطولة.

ليفربول ضد إيفرتون
ويعيش ليفربول أبهى فتراته في السنوات الأخيرة مع المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث كان الفريق قريباً من التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي، ولكنه خسر اللقب بصعوبة أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، بينما فاز "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر 4-12-2019 بالدوري الانجليزي
 
ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الحارس البرازيلي أليسون بسبب الايقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في الجولة الماضية أمام برايتون، بجانب الثنائي جويل ماتيب وفابينيو بسبب الاصابة.



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