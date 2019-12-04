هند صبري تنعي شعبان عبد الرحيم.. وتسترجع ذكريات "مواطن ومخبر وحرامي"

نعت الفنانة هند صبري، الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم الذي وافته المنية صباح أمس، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أودت بحياته في مستشفى المعادي العسكري.



ونشرت هند صبري صورة للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام، وعلقت قائلة: وداعًا صاحب القلب الطيب عملنا مع بعض في مواطن ومخبر وحرامي، وكانت كواليسه جميلة، رحم الله شعبولا وداعا.



من جانب آخر، احتفى مهرجان الفيلم الدولي بمراكش بفيلم هند صبري الذي حمل عنوان نورا تحلم، وعبرت بعدها عن امتنانها بهذا التقدير وسعادتها بهذا النجاح.



يشار إلى أن فيلم "نورا تحلم"، تدور أحداثه حول امرأة تنتمي للطبقة الكادحة في تونس وهي قصة حقيقية من أرض الواقع، وهو فيلم روائي قصير.



وكانت قد شاركت به هند صبري أيضًا من خلال مهرجان الجونة في دورته الثالثة، وحصدت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة.



وفي سياق متصل، تلقت هند صبري التهاني القلبية من قبل متابعوها الذين غمروها بالمحبة من خلال تعليقاتهم عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام.