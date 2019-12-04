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مطران الفيوم يترأس اللقاء الشهرى لمجمع أباء الكهنة للايبارشية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:32 م
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أرشيفية
أرشيفية
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رسم نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرة الفيوم، 5 آباء كهنة جدد بينهم إثنين لدير الملاك غبريال بجبل النقلون، وإثنين على دير القديس مكاريوس السكندري، بوادي الريان، وآخر على كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس البياضة.

جاء ذلك، خلال اللقاء الشهري لمطران الفيوم مع مجمع أباء الكهنة للإيبارشية، بكنيسة الشهيد أبي سيفين بدير القديس الأنبا إبرام بقرية العزب بمركز الفيوم، أمس، والذي بدأ بصلاة القداس الإلهي، وترأس مطران الفيوم، صلاة القداس، ورسم الآباء الجدد.

شملت الرسامة، قسين على دير الملاك غبريال بجيل النقلون، الشهير بدير “أبو خشبة”، وهما الراهب القس مكسيموس النقلوني، والراهب القس يوسف النقلوني، وإثنين لدير القديس مكاريوس السكندري بوادي الريان، وهما الراهب القس صموئيل الأنبا مكاريوس، والراهب القس يوسف الأنبا مكاريوس، وكاهن لكنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا رويس البياضه، وهو القس ونس زغلول.

كما عمّد مطران الفيوم، عدد من الأطفال في هذا اليوم، ودشن أواني مذبح جديدة.
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