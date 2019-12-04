Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف يعالج رينيه فايلر أخطاء الأهلي أمام بني سويف

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للكرات العرضية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص فايلر خلال هذه الفقرة على إيقافها أكثر من مرة لتحفيظ اللاعبين واجباتهم ومهامهم، وتصحيح الأخطاء التي يقعوا فيها.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب مواجهة بني سويف أمس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر في المباراة التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما أدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية لمدة 40 دقيقة تحت إشراف توماس بينكلي مخطط أحمال الفريق الأحمر.

وحرص بينكلي على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الأهلي خلال هذه الفقرة في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

وخاض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

وكان الشناوي قد غاب عن مباراة الأهلي بالأمس أمام بني سويف بناء على قرار إراحته من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 16 ساعة

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 3 ساعات

عامل يقتل صديق عمره بطريقة بشعة في سوهاج.. والسبب كارثي

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 17 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 17 ساعة

جوارديولا يخدع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

09:34 ص

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status